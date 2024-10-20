закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из лучших нападающих мира забил супергол ударом через себя

3
  • 20.10.2024, 12:45
  • 3,472
Один из лучших нападающих мира забил супергол ударом через себя
Фото: instagram.com/victorosimhen9

Невероятное попадание показали на видео.

Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен напомнил футбольному миру о себе.

В рамках девятого тура чемпионата Турции «Галатасарай» разгромил «Антальяспор» — 3:0.

Самым ярким моментом матча стал гол звездного нападающего. Форвард на 90+2 минуте забил гол ударом через себя.

В текущем сезоне Осимхен провел пять матчей за турецкий клуб, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, в сентябре этого года Осимхен неожиданно перешел из «Наполи» в «Галатасарай».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь