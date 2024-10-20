Один из лучших нападающих мира забил супергол ударом через себя 3 20.10.2024, 12:45

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Фото: instagram.com/victorosimhen9

Невероятное попадание показали на видео.

Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен напомнил футбольному миру о себе.

В рамках девятого тура чемпионата Турции «Галатасарай» разгромил «Антальяспор» — 3:0.

Самым ярким моментом матча стал гол звездного нападающего. Форвард на 90+2 минуте забил гол ударом через себя.

В текущем сезоне Осимхен провел пять матчей за турецкий клуб, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, в сентябре этого года Осимхен неожиданно перешел из «Наполи» в «Галатасарай».

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