Один из лучших нападающих мира забил супергол ударом через себя

Один из лучших нападающих мира забил супергол ударом через себя3
- 20.10.2024, 12:45
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Невероятное попадание показали на видео.
Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен напомнил футбольному миру о себе.
В рамках девятого тура чемпионата Турции «Галатасарай» разгромил «Антальяспор» — 3:0.
Самым ярким моментом матча стал гол звездного нападающего. Форвард на 90+2 минуте забил гол ударом через себя.
В текущем сезоне Осимхен провел пять матчей за турецкий клуб, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
Напомним, в сентябре этого года Осимхен неожиданно перешел из «Наполи» в «Галатасарай».