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Жители Гомельщины написали петицию к властям с просьбой защитить от БПЛА

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  • 20.10.2024, 12:52
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Жители Гомельщины написали петицию к властям с просьбой защитить от БПЛА
Коллаж: Charter97.org

И получили странный ответ.

Петиция «О защите учебных заведений Хойникского района от БПЛА» появилась на сайте petitions.by и была направлена в Гомельский облисполком 17 октября.

«В связи с частыми пролетами беспилотных летательных аппаратов над территорией Гомельской области просим уделить внимание безопасности жителей Хойникского района. В первую очередь речь идет о детях, посещающих детские сады и школы», — говорится в обращении.

Авторы петиции отмечают, что недавние события подтверждают угрозу. Так, в начале сентября 2024 года в Гомеле произошло падение сбитого БПЛА, что привело к повреждению здания на окраине города. Хотя пострадавших не было, это подчеркивает потенциальную опасность подобных происшествий для гражданских объектов, добавляют авторы.

К тому же, приводят они аргумент от Министерства обороны, которое зафиксировало несколько случаев нарушения воздушного пространства страны со стороны иностранных беспилотников.

«В сложившейся ситуации мы особенно переживаем за наших детей. В нашем районе действует около двух десятков дошкольных и средних учебных заведений. Каждый день, отправляя туда детей, мы не находим себе места. Считаем, что органы власти и армия обязаны обеспечить действенную защиту своих граждан всеми возможными средствами. Настоятельно просим оборудовать учебные заведения Хойникского района средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их можно установить на крышах образовательных учреждений», — обращаются к властям местные жители.

Управление по обращениям граждан Гомельского облисполкомы прислало ответ, что направило петицию в Главное управление образования облисполкома.

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