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Что известно о норовирусе, вспышка которого произошла в Бресте

  • 20.10.2024, 14:01
Что известно о норовирусе, вспышка которого произошла в Бресте

Инфицированный человек заразен в течение месяца.

В Беларуси произошла вторая за 2024 год вспышка норовирусной инфекции в школьном коллективе. В апреле заболели минские лицеисты, в больнице оказались 7 человек, в октябре – брестские лицеисты, учащиеся 9-11 классов. 14 человек госпитализированы, все с симптомами острой кишечной инфекции и лабораторно подтвержденным норовирусом.

В брестскую больницу подростки поступали вечером 17 октября и утром 18 октября. Согласно данным Министерства здравоохранения на 19 октября, состояние всех госпитализированных пациентов было средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой.

Норовирус очень заразен. Всего 10—100 частиц вируса достаточно для заражения этой инфекцией, пишет «Комсомолка».

Инфицированный человек заразен как на пике заболевания, так и в течение месяца, когда сам уже мог забыть о симптомах. Один больной норовирусом, в среднем, заражает до 14 человек. Это сопоставимо с заразностью коронавируса.

Как объяснила порталу 24health.by кандидат медицинских наук Наталья Рыбак, инкубационный период зависит от дозы вирусных частиц, попавших в организм. Чем их больше, тем раньше и острее начинается болезнь.

Минимальный срок до первых симптомов — 12 часов, максимальный — 5—7 дней. В среднем 1—3 дня.

Чаще всего передача вируса происходит от больного человека к здоровому через предметы быта. Возможный путь передачи — через немытые руки после употребления пищи, зараженной больным во время ее приготовления.

Кишечные вирусы, к которым относится и норовирус, в продуктах, воде, на поверхности предметов не размножаются, но могут долго, до 3—4 недель, оставаться активными. Обычная влажная уборка не поможет их устранить. Убить норовирус могут только дезинфицирующие средства с хлором.

Симптомы норовируса

Среди характерных симптомов — тошнота, рвота, повышенная температура тела, понос, слабость.

Наталья Рыбак отметила, что вирус повреждает эндотелий кишечника. Это может привести к присоединению бактериальной инфекции.

В группе риска по норовирусной инфекции — дети и подростки, находящиеся в одном коллективе, а также пожилые люди.

Обычно симптомы у взрослых сохраняются 1—3 дня. На третий—четвертый день болезни становится легче. Осложненное течение норовирусного гастроэнтерита с судорогами, обезвоживанием, сердечными нарушениями наблюдается у пожилых людей и пациентов с тяжелыми хроническими патологиями.

Лечение норовируса, иммунитет

Специфического лечения норовируса у взрослых не существует. Чаще всего организм самостоятельно справляется с инфекцией, в сложных случаях — стационар и помощь врачей. Главное — предотвратить обезвоживание.

После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий срок. Некоторые медики называют безопасным период после болезни не более 2 месяцев, некоторые — 6—12 месяцев.

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