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Инженер из КНДР запускал вместе с россиянами ракеты по Украине

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  • 20.10.2024, 14:36
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Инженер из КНДР запускал вместе с россиянами ракеты по Украине

Его идентифицировала разведка Южной Кореи.

Разведка Южной Кореи идентифицировала северокорейского инженера, который находился на российских позициях вблизи линии фронта на востоке Украины и наблюдал за запусками ракет по украинским территориям. Об этом сообщает NHK.

Национальная разведслужба Южной Кореи с помощью программы распознавания лиц проанализировала фото, которое, вероятно, было сделано в Донецкой области Украины.

На этом снимке видно делегацию, которая сопровождала лидера КНДР Ким Чен Ына во время инспекции оружейного завода в августе прошлого года.

Программа распознавания лиц обнаружила, что внешность человека на снимке из Украины более чем на 80% совпадает с инженером, который в прошлом году сопровождал Кима во время визита на завод, производящий мобильные ракетные установки.

Разведка Южной Кореи считает, что фото северокорейского инженера-ракетчика было сделано на месте запуска северокорейских баллистических ракет по Украине.

Это подтверждает, что Пхеньян направляет своих специалистов в российские войска в Украине, которые помогают использовать оружие северокорейского производства для атак на украинские территории, а также собирают информацию для улучшения собственных технологий в производстве вооружения.

Южнокорейская разведка считает, что обнаружение северокорейского инженера-ракетчика на российских позициях является еще одним подтверждением того, что КНДР начала активно приобщаться к российскому вторжению в Украину.

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