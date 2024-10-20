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Клуб Месси сыграет на клубном чемпионате мира

  • 20.10.2024, 16:32
Клуб Месси сыграет на клубном чемпионате мира
Лионель Месси
Фото: Getty Images

Турнир состоится в США.

«Интер Майами», капитаном которого является Лионель Месси, завершил регулярный сезон MLS разгромом «Нью-Инглэнд Революшн», установив рекорд турнира по набранным очкам и завоевав путевку на клубный чемпионат мира.

Матч Форт-Лодердейле (Флорида) завершился со счетом 6:2. Месси вышел на замену во втором тайме, сразу сделал голевую передачу, а потом оформил хет-трик всего за 11 минут (78-я, 81-я и 89-я).

Месси впервые забил три мяча за матч в составе «Майами» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба (33 гола).

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат с 74 очками, побив рекорд «Революшн» 2021 года (73). Это первая команда в истории MLS, в которой больше одного игрока (Месси и Луис Суарес) забили 20 и более голов за сезон.

После матча президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что «Интер Майами» будет 31-м участником клубного чемпионата мира, который пройдет в США в 2025 году. Матч с участием клуба Месси откроет турнир 15 июня.

В плей-офф MLS «Интер Майами» сыграет с победителем матча между «Атлантой» и «Монреалем».

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