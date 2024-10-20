Белоруска впервые поедет на конкурс красоты «Мисс Вселенная» 3 20.10.2024, 17:32

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Карина Киселева (слева) и Элеонора Качаловская (Справа)

Но не та, которая победила в национальном отборе.

В этом году Беларусь впервые примет участие в одном из самых престижных конкурсов красоты «Мисс Вселенная». Но ситуация выходит странная: титул «Мисс Вселенная Беларусь» достался Карине Киселевой, а на конкурс поедет Элеонора Качаловская («Мисс Беларусь 2023»), пишет «Наша Нiва».

Карина Киселева выиграла национальный этап конкурса «Мисс Вселенная» в Беларуси. СМИ писали, что девушка родом из Беларуси, но живет на две столицы — Минск и Москву. В России она окончила Московский авиационный институт по специальности «PR и связи с общественностью». Активно участвует в различных международных конкурсах красоты — была на «Мисс Эко Интернешнл», «Мисс Земля» и других.

Еще 21 сентября Карина показывала в своем Instagram, как вместе с другими девочками-конкурсантками посещала Червенский социальный пансионат «Мир доброты». А 28 сентября девушка с гордостью написала, что станет первооткрывательницей для Беларуси на «Мисс Вселенная». Но теперь тот пост был удален из Instagram. Карина оставила лишь фото, сделанное перед началом финала. Англоязычных подписчиков интересует, что произошло и почему Карина не летит в Мехико, где пройдет финал международного конкурса.

Удивительно, но в Instagram-аккаунте Miss_universe_belarus нет ни одной фотографии с национального этапа «Мисс Вселенная». Однако есть видео, на котором Элеонора Кочаловская кутается в красно-зеленый флаг. Модель называют официальным представителем Беларуси на конкурсе «Мисс Вселенная».

Этот аккаунт является переименованным аккаунтом конкурса «Мисс Беларусь», в котором Элеонора Качаловская победила в 2023 году. Белорусский аккаунт «Мисс Вселенная», который Карина Киселева отметила в своих постах во время участия в нацотборе, сейчас удален.

Неизвестно, участвовала ли Элеонора Кочаловская в «Мисс Вселенная Беларусь». На общей фотографии финалистов с лентами победителей ее нет.

На официальном сайте «Мисс Вселенная» началось голосование, однако участие в нем не бесплатное. Сперва нужно купить голоса: от трех голосов за один доллар до 450 почти за 100 долларов. Кочаловская уже просит подписчиков поддержать ее.

В 2024 году на конкурс «Мисс Вселенная» в столицу Мексики приедут красавицы из разных стран. Финал запланирован на 16 ноября. Число полуфиналисток конкурса увеличено до тридцати, что станет самым высоким показателем за всю историю конкурса. Вместе с Беларусью на конкурсе дебютируют Эритрея, Гвинея, Иран, Макао, Молдова, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, Сомали и Узбекистан.

Чтобы представитель страны имел право участвовать в конкурсе, местная компания или частное лицо должны оплатить взнос за франшизу.

В прошлом году «Мисс Вселенная» стала Шейннис Паласиос из Никарагуа. Видимо, она будет вручать корону победительнице.

Конкурс «Мисс Вселенная» был основан в 1952 году калифорнийской компанией по производству одежды и купальников, и с тех пор ее штаб-квартира находится в Соединенных Штатах. С 1996 по 2015 год конкурс красоты принадлежал Дональду Трампу. Сейчас владелицей конкурса является бизнесвумен-трансгендер Энн Джакапонг Джакраджутатип.

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