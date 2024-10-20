Чиновники взялись за такси «Яндекс Go»1
- 20.10.2024, 18:08
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МАРТ официально признал сервис монополистом на рынке такси.
Первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец в эфире госканала ОНТ признал сервис «Яндекс Go» монополистом на рынке услуг такси. И заявил, что для сервиса начинают действовать «все требования антимонопольного законодательства».
— То есть недискриминационные правила доступа потребителей к его услугам, недопущение монопольно высоких, монопольно низких цен, — перечислил Вежновец.
Также МАРТ заинтересовался «коэффициентами» сервиса и задался вопросом, как «Яндекс Go» формирует цены на поездки в пиковые часы.
— Нам должны предоставить алгоритм расчета вот этих «горячих часов», — заявил замминистра. — Как формируется повышающие коэффициенты исходя из их математической модели, которая, как они говорят, заложена в программном продукте.