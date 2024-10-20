Табачные компании заплатят курильщикам баснословные суммы

Табачные компании заплатят курильщикам баснословные суммы2
- 20.10.2024, 18:41
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Дело тянется с конца 1990-х годов.
Три крупнейших производителя табачной продукции в мире выплатят огромные компенсации курильщикам из Канады, сообщает BBC.
Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco согласились удовлетворить иск более чем 25-летней давности.
Канадские курильщики в 1998 году подали коллективный иск о том, что производители сигарет умышленно скрывали от потребителей опасность своей продукции. Раньше на пачках не было изображения страшных рисков и последствий для здоровья.
В 2015-м, спустя 17 лет после подачи иска, суд Квебека обязал компании выплатить компенсацию, размер которой составлял C$15 млрд (около $10,9 млрд). Со временем эта сумма увеличилась.
В 2024 году канадские власти сообщили о предварительном согласовании сделки. По новым условиям три табачных магната обязаны будут выплатить C$32,5 млрд (более $23,6 млрд).
Часть этой суммы – около C$6,5 млрд – направят курильщикам, пострадавшим от онкологических заболеваний, и их наследникам.
Еще C$4 млрд зарезервируют для будущих пострадавших. Оставшиеся $22 млрд распределят между местными департаментами здравоохранения.