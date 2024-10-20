Модрич установил историческое достижение в составе «Реала» 20.10.2024, 19:03

Рекорд держался 58 лет.

Полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории мадридского «Реала».

Хорват вышел на поле в матче 10-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:1) в возрасте 39 лет и 40 дней.

Таким образом, Модрич побил возрастной рекорд легендарного Ференца Пушкаша, который держался с 1966 года. Тогда венгр в последний раз сыграл за «Реал» в возрасте 39 лет и 36 дней.

Победа над «Сельтой» также стала для Модрича юбилейной, 250-й в составе Реала в Ла Лиге.

Интересно, что полузащитник после выхода на замену отметился ассистом на Винисиуса Жуниора, который забил победный гол.

Модрич выступает за Реал с 2012 года, он является обладателем «Золотого мяча-2018» и самым титулованным игроком в истории мадридцев.

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