Модрич установил историческое достижение в составе «Реала»
- 20.10.2024, 19:03
Рекорд держался 58 лет.
Полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории мадридского «Реала».
Хорват вышел на поле в матче 10-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:1) в возрасте 39 лет и 40 дней.
Таким образом, Модрич побил возрастной рекорд легендарного Ференца Пушкаша, который держался с 1966 года. Тогда венгр в последний раз сыграл за «Реал» в возрасте 39 лет и 36 дней.
Победа над «Сельтой» также стала для Модрича юбилейной, 250-й в составе Реала в Ла Лиге.
Интересно, что полузащитник после выхода на замену отметился ассистом на Винисиуса Жуниора, который забил победный гол.
Модрич выступает за Реал с 2012 года, он является обладателем «Золотого мяча-2018» и самым титулованным игроком в истории мадридцев.