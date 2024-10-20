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У Сатурна нашли первый астероид-«троянец»

  • 20.10.2024, 19:22
У Сатурна нашли первый астероид-«троянец»

Многолетняя теория подтверждена.

Новое исследование показало, что астероид 2019 UO 14 является троянским астероидом Сатурна. До сих пор у планеты не наблюдали ни одного «троянца», предполагая, что все такие космические камни притягивает Юпитер.

Троянские астероиды были обнаружены у нескольких планет Солнечной системы. Такие объекты отличаются тем, что вращаются вокруг звезды, находясь все время примерно на орбите планеты-компаньона. Больше всего таких астероидов возле Юпитера — счет идет на тысячи. Исследователи считали, что обнаружение троянского астероида Сатурна из-за сильного притяжения планеты будет лишь вопросом времени, и эта догадка наконец-то подтверждена.

В новом исследовании, опубликованном в сервисе препринтов arXiv, ученые подтвердили, что астероид 2019 UO 14, является троянским астероидом. Они собрали данные за 9 лет наблюдений (с 2015 по 2024 год) и выяснили, что 2019 UO 14 делает оборот примерно за 30 лет и находится примерно на 60 градусов впереди Сатурна, что и позволяет определить его как «троянца».

Как и большинство других троянских астероидов, 2019 UO 14, как полагают, имеет нестабильную орбиту. На нее влияет гравитация не только Сатурна, но и Юпитера. Исследовательская группа подозревает, что астероид имел такие характеристики, как сейчас, лишь последние пару тысяч лет.

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