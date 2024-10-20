У Сатурна нашли первый астероид-«троянец» 20.10.2024, 19:22

Многолетняя теория подтверждена.

Новое исследование показало, что астероид 2019 UO 14 является троянским астероидом Сатурна. До сих пор у планеты не наблюдали ни одного «троянца», предполагая, что все такие космические камни притягивает Юпитер.

Троянские астероиды были обнаружены у нескольких планет Солнечной системы. Такие объекты отличаются тем, что вращаются вокруг звезды, находясь все время примерно на орбите планеты-компаньона. Больше всего таких астероидов возле Юпитера — счет идет на тысячи. Исследователи считали, что обнаружение троянского астероида Сатурна из-за сильного притяжения планеты будет лишь вопросом времени, и эта догадка наконец-то подтверждена.

В новом исследовании, опубликованном в сервисе препринтов arXiv, ученые подтвердили, что астероид 2019 UO 14, является троянским астероидом. Они собрали данные за 9 лет наблюдений (с 2015 по 2024 год) и выяснили, что 2019 UO 14 делает оборот примерно за 30 лет и находится примерно на 60 градусов впереди Сатурна, что и позволяет определить его как «троянца».

Как и большинство других троянских астероидов, 2019 UO 14, как полагают, имеет нестабильную орбиту. На нее влияет гравитация не только Сатурна, но и Юпитера. Исследовательская группа подозревает, что астероид имел такие характеристики, как сейчас, лишь последние пару тысяч лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com