Сборная Беларуси завершила выступление на этапе Кубка мира по плаванию в Шанхае 1 20.10.2024, 19:47

Пять серебряных медалей на пятерых.

Первый из трех этапов, которые являются отборочными для участия в чемпионате мира на короткой воде-2024, завершился в Китае.

Туда отправилась делегация из пятерых белорусских пловцов. Все они с прошлой осени, когда были допущены к соревнованиями под эгидой World Aquatics, выступают в нейтральном статусе. Шанс проявить себя на международной арене получили Илья Шиманович, Алина Змушко и Анастасия Шкурдай, которые плыли в олимпийском бассейне Парижа-2024, а также Григорий Пекарский и Анастасия Кулешова.

Двое последних в итоге не сумели прыгнуть выше головы и взобраться на пьедестал почета. А вот более опытные спортсмены хотя бы по разу оказались на подиуме. Змушко и Шиманович сделали это по два раза, завоевав серебряные награды на дистанциях брассом.

А вот в заключительный день соревнований их почин поддержала Шкурдай, которая коснулась бортика второй на 200 метрах на спине.

Второй этап Кубка мира пройдет с 24 по 26 октября в корейском Инчхоне.

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