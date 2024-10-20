Президент Бразилии отменил поездку в РФ на саммит БРИКС 1 20.10.2024, 21:08

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Лула да Силва

Лула да Силва получил ранение затылка.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил поездку в Казань на саммит БРИКС по медицинским показаниям, сообщила его пресс-служба. Врачи рекомендовали ему временно отказаться от длительных перелетов. Да Силва примет участие в саммите в режиме видеоконференции, добавили в его офисе.

Там не раскрыли подробностей получения травмы. G1 со ссылкой на заключение больницы Sírio-Libanês в Сан-Паулу, куда госпитализировали бразильского президента, пишет, что он получил «тупое ранение затылочной части головы» после несчастного случая дома накануне, 19 сентября.

TV Globo выяснил, что ему наложили швы на рану и после перевязки да Лулу отпустили.

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