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Лукашенко сделал странное заявление о детях

  • 21.10.2024, 7:48
  • 2,092
Лукашенко сделал странное заявление о детях

Безумная мечта диктатора.

Лукашенко рассказал о своей странной метче. Диктатор сделал ряд непонятных заявлений, посещая 19 октября в Воложине (Минская область) фестиваль-ярмарку «Дажынкі-2024».

«Нельзя стягивать людей в два-три города в стране, а то и в Минск. Горький опыт наших соседей говорит о том, что это катастрофа для тех, кто живет, допустим, в Минске или Москве», — сказал он.

По словам политика, «надо сделать так, чтобы наши дети бегали босиком по траве.

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