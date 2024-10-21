Ноябрь сулит белорусам ряд перемен 21.10.2024, 8:20

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Многие из них отразятся на кошельках.

В следующем месяце в Беларуси введут валютное новшество. В ноябре власти намерены ужесточить регулирование цен на платные медуслуги. А еще — пересмотреть минимальные трудовые и социальные пенсии и пособия при рождении детей. «Зеркало» сделало подборку новостей, которые могут сказаться на финансовом положении белорусов.

Новшество в платной медицине

С 1 ноября правительство еще больше расширит регулирование цен на платные медицинские услуги. Так, власти намерены установить стоимость врачебных консультаций в частных медклиниках.

Напомним, сейчас под госрегулирование цен подпадают стоматологические и диагностические услуги, а также медосвидетельствование состояния здоровья для вождения.

Судьба пособий на детей и некоторых пенсий

С 1 ноября должны пересмотреть бюджет прожиточного минимума, от которого зависит размер единоразовых выплат при рождении ребенка, минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Однако пока чиновники не озвучили, будет ли (и как) пересмотрен бюджет прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия сейчас составляет 216,5 рубля.

Валютное новшество

Напомним, с 9 июля 2021 года в Беларуси для физлиц и компаний ввели обязательную регистрацию некоторых договоров в валюте. Сделать это нужно на специальном портале регулятора. Это требование касается среди прочего сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортным и импортным контрактам.

С 19 ноября этого года список валютных операций, которые надо регистрировать, дополнят новыми позициями. Среди них — уступка белорусской компанией нерезиденту долга.

Ограничения по стоимости овощей

Правительство в октябре ввело потолок по розничным ценам на яблоки и некоторые овощи. Причем ограничения прописали по месяцам — до мая 2025 года включительно. Так, в ноябре картофель можно продавать в магазинах не дороже 99 копеек за килограмм (в этом месяце — до 1 рубля). Что касается яблок, то в ноябре максимальная розничная цена на них может доходить до 6,58 рубля, в октябре — до 3,89 рубля.

Ранее чиновники уже устанавливали розничные ограничения по ценам на эти товары.

Отменят скидки на поездки в электричках для пенсионеров

С 1 ноября для пенсионеров перестанет действовать 50-процентная скидка на поездки в поездах региональных линий эконом-класса. Льгота действует до конца этого месяца. Ее вводили с 1 мая — на время сезонных сельскохозяйственных работ.

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