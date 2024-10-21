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Погода удивит белорусов

  • 21.10.2024, 8:34
  • 3,142
Погода удивит белорусов

Началось бабье лето?

Тепло до +16 будет в Беларуси 21 октября, в понедельник, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 октября в стране прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер окажется южных направления. Днем воздух прогреется от +10 до +16 градусов.

В Минске также будет без осадков. Ветер ожидается южный умеренный. Утром температура воздуха составит от +1 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +14 градусов. В вечерние часы будет от +6 до +9 градусов.

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