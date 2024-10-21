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Глава Пентагона неожиданно прибыл в Киев

  • 21.10.2024, 9:14
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Глава Пентагона неожиданно прибыл в Киев

Визит не был анонсирован.

В понедельник, 21 октября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает CNN.

В Киеве Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Они обсудят потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение 2025 года.

Неназванный представитель Минобороны США рассказал, что визит Остина даст ему возможность «сделать шаг назад», а также взглянуть на «дугу» отношений США и Украины за последние два с половиной года войны.

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