Неприметный Nissan Patrol победил Tesla Cybertruck в гонке 21.10.2024, 9:37

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Видеофакт.

Неожиданным результатом закончились гонки Tesla Cybertruck и старого Nissan Patrol в Дубае. Японский внедорожник оказался быстрее в драгрейсинге на ¼ мили (402 м), пишет «Фокус».

В гонке принял участие самый мощный вариант Tesla Cybertruck — 845-сильный Cyberbeast с тремя электромоторами. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и проехать ¼ мили за 11 с.

Впрочем, и Nissan Patrol оказался непростым, ведь мощность неприметного внедорожника увеличили до 2000 сил. Примечательно, что внедорожник также получил роскошный кожаный салон.

Подобный тюнинг Nissan Patrol довольно популярен на Ближнем Востоке. Обычно под капот авто устанавливают доработанный 3,8-литровый V6 твин-турбо от спорткара Nissan GT-R.

На старте пикап Tesla Cybertruck вырвался вперед, ведь у электрокаров пиковый крутящий момент доступен сразу. Однако вскоре Nissan Patrol обогнал Tesla и выиграл заезд, даже несмотря на то, что однажды водитель включил не ту передачу.

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