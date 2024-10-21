Юлия Навальная заявила о готовности участвовать в выборах президента России 3 21.10.2024, 10:28

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Юлия Навальная

Фото: Getty Images

Но после ухода Путина.

Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная заявила, что примет участие в выборах президента России, когда вернется в страну.

«Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президента», — сказала Навальная в интервью BBC. При этом она отметила, что у нее нет возможности вернуться в Россию, пока Владимир Путин остается у власти. Навальная напомнила, что не смогла приехать в родной город даже на похороны мужа, поскольку опасалась ареста.

В июле Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную по делу об участии в экстремистской организации. Ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента ее экстрадиции на территорию России либо с момента ее задержания в стране.

Также в интервью Би-би-си Навальная призналась, что она «не волшебник и не знает секрета», как немедленно добиться перемен в России. «Если ты не можешь сделать что-то большое сразу, делай что-то маленькое каждый день, и чем больше людей будут так поступать, тем скорее настанет время перемен», — сказала она.

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