На рынке появился самый тонкий смартфон этого года 21.10.2024, 10:41

С необычным изогнутым дизайном.

Китайская Infinix, о которой многие могли даже не слышать, представила Hot 50 Pro Plus. Производитель говорит, что это самый тонкий в мире смартфон с изогнутым дизайном, а также это одна из самых тонких моделей в принципе в истории индустрии, пишет УНИАН.

Толщина корпуса Hot 50 Pro+ составляет всего 6,8 миллиметра. Для сравнения, у iPhone 16 Pro толщина – 8,25 мм, а абсолютного рекордсмена – 4,75 мм. Это модель Vivo X5 Max 2014 года выпуска.

По характеристикам Infinix Hot 50 Pro Plus – типичный среднебюджетник. Внутри стоит чипсет Helio G100, дополненный 8 ГБ ОЗУ. AMOLED-дисплей 6,78-дюймовый с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass. Батарея 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Из других особенностей: тройная камера с основным модулем на 50 Мп, защита IP54, игровой режим, защита глаз от синего свечения и поддержка microSD. В качестве ОС используется Android 14 с оболочкой XOS 14.5. Обещают 5 лет поддержки.

Девайс уже продается в Китае. В минимальной конфигурации 8+128 ГБ его оценили в 205 долларов.

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