Мошенники обманывают белорусов под видом фотографов 21.10.2024, 11:16

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Новый метод.

Мошенники постоянно совершенствуют методы воздействия на потенциальных жертв. Популярный прием в последнее время — сообщение от имени хорошего знакомого в телеграме с просьбой одолжить денег. Подвох сложно заметить, так как вам, скорее всего, напишут с его реального аккаунта, а для подтверждения даже отправят голосовое сообщение с, казалось бы, настоящим голосом друга.

Как они получают доступ к аккаунту? Например, рассылая сообщения-уловки. Недавно такие получили сразу несколько читателей newgrodno.by, пишет издание.

«Добрый день! Я начинающий фотограф, ищу моделей для бесплатной фотосессии, чтобы улучшить свое портфолио. Это полезно для меня и приятно для вас. Я помогу подобрать образ и локацию, от вас требуется только хорошее настроение и присутствие. Что скажете?» — говорится в сообщении.

Дальше фотограф предлагает посмотреть его работы и оценить их. Для этого достаточно перейти по ссылке.

«Но, как только вы это сделаете, мошенники получат доступ к вашему аккаунту. Затем они попытаются с помощью искусственного интеллекта сгенерировать ваш голос. После этого начнут «доить» ваш список контактов от вашего имени. Схема стандартная: якобы нужна срочная финансовая помощь. Кто-то да откликнется», — рассказывает одна из читательниц Newgrodno.by.

Она перешла по ссылке и очень об этом пожалела.

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