В Херсонской области на стороне России воюют кубинцы
- 21.10.2024, 12:44
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Их опознали журналисты.
В боях на территории Херсонской области Украины на стороне российских захватчиков воюют выходцы с островного государства в Латинской Америке — Кубы.
Об этом в понедельник, 21 октября, пишет издание Meduza, обратив внимание на фотографии пропагандистского российского агентства ТАСС. На снимках — артиллеристы 52-й бригады ВДВ оккупантов, которые воюют в Херсонской области.
Среди тех, кто оказался на фото — кубинец Пьер-Антуан Зубизаррета. Утверждается, что он получил российское гражданство и подписал контракт на службу по контракту.
Ранее власти Кубы сообщали о раскрытиии сети по торговле людьми, участники которой вербовали кубинцев для отправки на фронт в Украину на стороне России в Украине на стороне России.