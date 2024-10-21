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В Херсонской области на стороне России воюют кубинцы

  • 21.10.2024, 12:44
  • 2,270
В Херсонской области на стороне России воюют кубинцы

Их опознали журналисты.

В боях на территории Херсонской области Украины на стороне российских захватчиков воюют выходцы с островного государства в Латинской Америке — Кубы.

Об этом в понедельник, 21 октября, пишет издание Meduza, обратив внимание на фотографии пропагандистского российского агентства ТАСС. На снимках — артиллеристы 52-й бригады ВДВ оккупантов, которые воюют в Херсонской области.

Среди тех, кто оказался на фото — кубинец Пьер-Антуан Зубизаррета. Утверждается, что он получил российское гражданство и подписал контракт на службу по контракту.

Ранее власти Кубы сообщали о раскрытиии сети по торговле людьми, участники которой вербовали кубинцев для отправки на фронт в Украину на стороне России в Украине на стороне России.

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