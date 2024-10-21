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В Кракове обнаружили уникальную коллекцию старинных монет

  • 21.10.2024, 13:02
  • 1,410
В Кракове обнаружили уникальную коллекцию старинных монет

Сокровища обнаружили в квартире одного из «черных археологов».

Полиция польского Кракова объявила об обнаружении большой коллекции старинных польских и античных монет и задержании двух мужчин, которые, вероятно, нашли их во время самостоятельных несанкционированных раскопок, сообщает RMF24.

В найденной коллекции, которую называют уникальной, – около 300 серебряных монет князя Владислава Изгнанника, датированных XII в., а также монеты времен Римской империи. 

Сокровища обнаружили в квартире одного из двух задержанных – мужчин в возрасте 28 и 34 года из Кракова и соседнего городка. Правоохранители узнали об обоих через онлайн-объявление о продаже антиквариата и решили поинтересоваться, откуда у них такие ценности. 

Мужчин подозревают в проведении несанкционированных раскопок на территории Малопольского воеводства и присвоении находок. Польское законодательство предусматривает за такие нарушения до трех лет лишения свободы.

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