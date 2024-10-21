Под Минском продают уютный дом с баней и красивым участком 1 21.10.2024, 14:26

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Стоит как однушка.

Этот дом с баней идеально подойдет для семьи, которая ценит уют и комфорт. На даче из сруба, обшитого блок-хаусом, будет прохладно летом и тепло зимой. Дом расположен в СТ недалеко от Минска и прямо рядом с лесом. Тут − просторные комнаты и большие окна с красивым видом на природу, пишет Realt.

Находится дом в садовом товариществе «Зубровка». Это − 25 километров от МКАД, Молодечненское направление. До дачного поселка ведет асфальтированная дорога, в зимний период в СТ организована уборка снега и вывоз мусора.

Дачный дом с баней был возведен в 2000-м году. Постройка стоит на монолитном ленточном фундаменте, материал стен — утепленный сруб 25 см. Снаружи дом отделан деревянным блок-хаусом. Это − экологически чистый и безопасный материал с высокими теплоизоляционными свойствами. Кровля − крашеный шифер.

Общая площадь двухэтажного дома составляет 65 квадратных метров.

На первом этаже дачи расположились кухня и гостиная. Стены − имитация бруса, утепленный пол, на котором уложен ламинат. Просторная кухня укомплектована бытовой техникой.

На втором этаже дома разместилось две спальных комнаты. Тут установлен кондиционер (на прохладу и отопление), а также спутниковое телевидение с тремястами русскоязычными каналами.

Все коммуникации на даче — присутствуют. Вода поступает из собственной скважины: 75 метров + кессон (насос, гидровакуум), есть документы на анализ воды. Канализация — автономная (накопительная емкость — 5 тонн), электричество − усиленная входная мощность на 48 ампер.

Отапливается дом печью, энергосберегающими конвекторами и камином. Также тут установлена эффективная конвекция воздуха − холодный комнатный воздух поступает в камин через нижние воздухозаборники, нагревается и выходит сверху.

Есть на даче и баня — это отдельное строение из газосиликата, обшитое блок-хаусом. Баня оборудована испанской сантехникой TEKА, тут есть бойлер, тропический душ, печь «Везувий», полки в парилке − африканский абаш.

Дом стоит на участке площадью в 5 соток. Он − прямоугольной формы, ровный, огорожен. Тут есть калитка и автоматические откатные ворота BFE. На территории оборудованы парковочные места, вымощенные асфальтной крошкой. На самом участке растут деревья и кустарники, уложена тротуарная плитка, есть ландшафтный дизайн и раскатной газон с автополивом. Отдельные постройки — это хозяйственное помещение со стеллажами и беседка с печью барбекю. А еще прямо с участка можно выйти в лес — для этого оборудована отдельная калитка.

Стоимость дачи — 70 тысяч долларов.

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