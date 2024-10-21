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Путин просчитался?

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  • Олеся Яхно
  • 21.10.2024, 14:49
  • 2,870
Путин просчитался?
Олеся Яхно

Возвращаясь к визиту Байдена в Германию.

Во время недавнего визита президента США Джозефа Байдена в Германию (первый двусторонний и очевидно последний в Европу в качестве президента) канцлер Германии Олаф Шольц среди прочего сказал, что:

«Путин просчитался, он не может пересидеть эту войну. Когда он вторгнусь в Украину, он не просто атаковал одну страну, он атаковал принципы мира в Европе. Путин думал, что мы будем слабы и разделены. Но случилось наоборот. НАТО стало сильнее, чем когда-либо».

При этом Щольц добавил, что «важно, чтобы НАТО не стало стороной войны», и что Запад будет сколь угодно долго помогать Украине.

Но вот «как угодно долго» на третьем году войны вместо «столько, чтобы у Украины было бы военное преимущество или хотя бы паритет» – то, из чего как раз и выходит Путин в расчете пересидеть не просто войну против Украины, но и пересидеть Запад.

Конечно, мы благодарны нашим партнерам за помощь и поддержку, и за то, что уже есть определенный фидбек по поводу возможного приглашения Украины в НАТО (имею в виду одобрительное заявление G7). Но в современной войне, и я об этом часто пишу, кроме решений и их исполнения, а также стратегии/тактики/логистики, имеет значение и тайминг.

Растянутые временные рамки одной нерешенной проблемы автоматически приводят к появлению/обострению других проблем/конфликтов/войн. Да и антизападных альянсов как продолжение войны на уровне автократий против демократии.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

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