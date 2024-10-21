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В Албании арестовали бывшего президента

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  • 21.10.2024, 16:52
В Албании арестовали бывшего президента
Илир Мета

По обвинению в отмывании денег.

Левая албанская Партия свободы заявила в понедельник, что ее лидер и бывший президент Албании Илир Мета арестован по обвинению в отмывании денег.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило издание Express.

Арест осуществили на въезде в Тирану на основании ордера на арест Специального суда по запросу Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK). Мету арестовали, когда он был за рулем авто.

Илир Мета находится под следствием в течение нескольких месяцев, обвинения связаны с лоббистским контрактом в Соединенных Штатах Америки и подозрением в отмывании денег.

Подозрения в отношении него также включают обвинения в незаконных расходах, включая косметические вмешательства за рубежом членов его семьи.

В прошлом Мета занимал важнейшие должности в албанском государстве, включая посты премьер-министра, министра иностранных дел, спикера парламента и президента в 2017-2022 годах.

Генеральный секретарь Партии свободы Теди Блуши назвал арест Меты «преступным похищением».

Отношения Меты со спецпрокуратурой SPAK напряженные. Ранее у него было публичное столкновение с главой SPAK Алтином Думаном. Мета обвинял структуру в политических манипуляциях и выполнении приказов действующего премьер-министра Эди Рамы.

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