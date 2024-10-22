FT: На Западе рассматривают новый вариант Украины в НАТО 22.10.2024, 11:32

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По пути ФРГ.

Многие политики на Западе понимают, что необходим новый подход в отношении Украины. При этом Зеленский в своем новом плане победы требует от Запада официальное приглашение в НАТО. Если Украину приглашать в Альянс, то не обходимо пересмотреть статью 5-ю о коллективной безопасности, так как некоторые территории Украины находятся под оккупацией, информирует ресурс Financial Times.

В этом плане эксперты вспомнили послевоенную Германию, когда страна была разделена на ФРГ и ГДР. Однако разница в том, что у Германии были четко обозначены границы между двумя регионами, а в Украине таких четких границ нет.

При этом никто не верит в тот факт, что Путин мирно отдаст обратно оккупированные территории, как это было в свое время с объединением Германии в единую страну. ФРГ стала членом НАТО в 1955 году.

Украина также может пойти по этому пути. Опрос Киевского международного института социологии показал, что 47% украинцев готовы смириться с потерями территорий ради членства в НАТО и ЕС.

Конкретные шаги в этом направлении можно начинать только после того, как станет известно имя нового президента США. При этом важную роль в вопросе НАТО будет играть еще Германия, Франция и Британия.

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