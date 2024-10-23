Кадыров множит ужас Кремля Александр Невзоров

23.10.2024, 12:22

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Александр Невзоров

Вибрирует и Путин.

Кадыров красиво держит паузу, умножая ужас, как Кремля, так и персонажей, обозначенных, как объект кровной мести.

Впрочем, вчера скользнул намек на то, что «никто не забыт и ничто не забыто».

Пухлый кадыровский сынишка многозначительно шарахнул трассерами, нарисовав в небе нумерологический символ неотвратимости несчастья.

Единственная реакция Кремля и всяких «прокуратур» - нервное хихиканье. Режимные болваны надеются на то, что что «все рассосется» и почетный агроном забудет о своих кровавых намерениях.

Забавная наивность.

Впрочем, все три будущие жертвы: сенатор СФ Керимов, депутаты Госдумы Барахолов и Тюрбанов - легли на дно.

Вибрирует и Путин.

Он-то давно догадывается о том, что «Шер-хан Кавказа» только прикидывается ручным.

Предположим ( с высокой вероятностью), что Кадыров исполнит «кровную».

И что?

Спецназ-захват-наручники и 105 статья, которая за такие забавы сулит 20 лет?

Кадырова в титановой клетке повезут в Москву на допросы и суд?

Крайне сомнительно. Кремль «сглотнет», как девка на трассе да еще и навесит утешительный орденок Рамзану Ахматовичу.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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