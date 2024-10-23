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В Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической компании

  • 23.10.2024, 17:22
  • 2,172
В Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической компании
Фото: Getty Images

Есть погибшие и пострадавшие.

В среду, 23 октября, в столице Турции — Анкаре — произошел теракт на объекте аэрокосмической компании. Есть погибшие и раненные.

Об этом сообщает «Анадолу».

Нападавшие пытались проникнуть на объект через КПП, однако столкнулись с сотрудниками охраны, после чего прозвучала стрельба и звук взрыва.

На месте уже работают подразделения специального назначения.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что террористическая атака была совершена против объектов TUSAŞ (турецкая аэрокосмическая компания, которая разрабатывает БПЛА, самолеты и спутники) в Анкаре. По его данным, есть погибшие и раненые.

Как сообщает BBC, инцидент произошел около 15:30 по Минску.

После нападения сессия Генеральной ассамблеи парламента, на которой обсуждалась резолюция по Ливану, была отложена.

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