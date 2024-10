Провал РФ: Кремль получил особый «сигнал» от Китая 1 24.10.2024, 7:42

Москва не смогла заручиться международной поддержкой.

Принятие декларации на второй день саммита БРИКС в Казани (Республика Татарстан) 23 октября продемонстрировало, что Россия пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой так желает Кремль. Подтвердил это частично и лидер Китая Си Цзиньпин, повторив позицию, призывающую к деэскалации войны против Украины.

В частности, он выступил против участия третьих сторон в боевых действиях на фоне сообщений о подготовке РФ к отправке северокорейских войск в Курскую область и на украинский фронт. На провал страны-агрессора указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что в декларации российская война против Украины упоминается только один раз. В документе говорится, что все, кто его подписал, должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН. То есть, включая положение об уважении территориальной целостности и то, что государства БРИКС приветствуют «соответствующие» предложения о посредничестве, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на казанскую декларацию, заявив: она показывает, что Россия не смогла «экспортировать» свои взгляды на изменение мирового порядка и глобальной архитектуры безопасности в государства-участники саммита БРИКС. Декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не едины вокруг войны России против Украины, вероятно, потому, что многие из них поддерживают принципы Устава ООН.

Служба внешней разведки Украины тоже оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международных расчетов, которую хочет Россия. Также отмечается, что Индия, ОАЭ, Бразилия и Южная Африка выступают против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию по просьбе Кремля.

С своей стороны глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость содействовать быстрой деэскалации «украинского кризиса» и избегать «подливания масла в огонь». На саммите он заявил, что члены БРИКС должны предотвратить распространение войны на «третьи стороны» и избегать эскалации военных действий.

Си заверил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу «Друзей мира». По его словам, она «стремится объединить голоса в поддержку мирного разрешения» войны России против Украины.

Ранее китайский лидер призывал к деэскалации войны и пытался позиционировать КНР как беспристрастного стороннего посредника для мирного урегулирования между странами путем переговоров.

