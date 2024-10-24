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В Южной Корее произошел сильный пожар на складе армии США

  • 24.10.2024, 1:13
В Южной Корее произошел сильный пожар на складе армии США

Тушили около четырех часов.

В Южной Корее сегодня, 24 октября, загорелся склад снабжения армии США. Пожар потушили примерно за 4 часа.

Об этом сообщает Yonhap.

По информации южнокорейских спасателей, пожар вспыхнул вечером на 55-м складе снабжения армии США, который находится в городе Пусан. Он начался в довольно большом складском здании, которое достраивают.

Во время пожара внутри складского помещения никого не было, поэтому погибших и пострадавших нет. В здании хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся вещества, такие как уретан и резина, но не боеприпасы.

Для тушения пожара задействовали 51 единицу техники и 163 человека. Американские военные также предоставили три пожарные машины и 11 человек личного состава.

Доступ на территорию склада был строго ограничен, туда могли попасть только пожарные. В частности, на место инцидента не пускали даже сотрудников полиции.

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