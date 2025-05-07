Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко 3 Максим Плешко

7.05.2025, 10:59

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Максим Плешко

Белорусские заводы — законная цель ВСУ.

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, Кремль продолжает вкладывать миллиарды в оборонный комплекс, усиливая производство ракет, дронов и другой техники для террора против Украины. Вся инфраструктура агрессора работает на обеспечение армии. Речь идет не только о текущем ведении боевых действий, но и о подготовке к возможным будущим атакам на страны НАТО.

По данным западных разведок, в Кремле реформируют оборонную систему и изучают вероятность военного вторжения в одну или несколько стран Альянса. Параллельно россияне масштабируют производство ракет, в том числе крылатых, и совершенствуют дроны.

По документам, которые удалось добыть разведывательной компании «Даллас», в 2025 году Россия планирует произвести 633 ракеты Х-101, а в 2026 — еще минимум 223. Производственные циклы уже законтрактованы до начала 2026 года.

Ключевую роль играет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), на 100% принадлежащая «Росимуществу». Она производит ракеты «Калибр», Х-101, Х-38 и другие. Главой совета директоров КТРВ является Борис Грызлов — действующий посол Российской Федерации в Беларуси и ближайший соратник Путина, что, вероятно, обеспечивает прямую и упрощенную координацию между российским и белорусским военно-промышленными комплексами, а гендиректором — Борис Обносов, экс-представитель России в ООН.

Фирма «ТРВ-инжениринг», зарегистрированная в Королеве, по указу Обносова проводит закупки для всего холдинга. Формально она частная, но фактически является карманной структурой власти. Директор — Михаил Колесников, ранее задержанный по подозрению в хищении 40 млн рублей.

«ТРВ-инжениринг» принадлежит таганрогской «Звезда-стрела», 49% которой — у КТРВ, 40% — у компании «Теплосервис» дочери Обносова — визажистки Ольги Зориковой. Это подтверждает вовлеченность ближайшего круга Путина в производство оружия.

Компания занимается поставкой комплектующих, логистикой и обходом санкций. Она играет ключевую роль в производстве УМПК — модулей планирования для авиабомб (КАБов). Через китайские фирмы и подставные компании осуществляется импорт компонентов, необходимых для производства. Помогает ей в этом и Беларусь, организовывая свои схемы поставки.

Проблемы с электроникой и роль Беларуси

Наиболее уязвимое место ВПК России — электронные компоненты. Западные детали до сих пор используются в ракетах, в том числе из США, Японии и ЕС. Для их маскировки иногда стираются маркировки. Импортозамещение работает лишь частично.

Пример — альтиметры для Х-101, обеспечивающие управление ракетой в полете. Их производит УПКБ «Деталь», закупками занимается «ТРВ-инжениринг». Микросхемы для этих альтеметров поступают с белорусского завода «Интеграл» в Минске. Это делает Беларусь не просто косвенным участником, а прямым соучастником в производстве оружия, которым обстреливают украинские города.

Белорусское предприятие участвует в государственных контрактах на поставку компонентов, предназначенных исключительно для нужд российского ВПК. В частности, контракт №2225187923201412208226001 прямо указывает, что продукция «Интеграла» используется для ракет Х-101. Более того, Беларусь стала важным звеном в логистической цепочке поставок для российской оборонки, обеспечивая как производство, так и обход санкций. Через территорию Беларуси осуществляется реэкспорт комплектующих, в том числе продукции двойного назначения, с использованием компаний-посредников в третьих странах. Такие схемы позволяют формально избегать прямых нарушений санкционного режима, но фактически обслуживают нужды российского ВПК.

Таким образом, Беларусь де-факто участвует в вооруженной агрессии против Украины, а ее предприятия, такие как ВАТ «Интеграл», становятся легитимными военными целями. Особенно показательно, что такие поставки происходят при прямом покровительстве главы Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, а также при участии бывшего премьер-министра Романа Головченко, курирующего реализацию оборонных контрактов с Российской Федерацией. Эти чиновники играют ключевую роль в координации белорусского участия в обеспечении российского ВПК, включая обход санкций и логистику поставок.

Однако процесс уязвим: удары по заводам, перебои с поставками, или санкции против поставщиков способны сорвать выполнение гособоронзаказа. Отказ Казахстана поставлять тантал, проблемы с расчетами, или уничтожение узловых предприятий ранее уже вызывали сбои.

РФ готовится к затяжной войне и, возможно, к расширению агрессии за пределы Украины. Ключевым элементом остаются ракеты, производство которых наращивается. Участие Беларуси в этих процессах усиливает международную ответственность режима Лукашенко. Любые действия, направленные на срыв цепочек производства и поставок — стратегически важны для безопасности Украины и Европы. Готовы ли белорусы к ударам по военным целям на их территории?

Максим Плешко, специально для сайта Charter97.org

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