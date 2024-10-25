ISW: У Путина все пошло не по плану 3 25.10.2024, 9:18

5,856

Глава Кремля потерпел неудачу на саммите БРИКС.

Российский диктатор Владимир Путин не смог опровергнуть присутствие северокорейских военных в РФ на фоне официальных сообщений Украины и Запада о том, что первые солдаты КНДР уже в Курской области. Параллельно он потерпел неудачу в попытке представить саммит БРИКС в Казани, как свидетельство широкой международной поддержки его страны.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские военные провели несколько недель, координируя свои действия с северокорейскими подразделениями. В частности, КНДР перебросила в Россию около 12 000 своих военнослужащих, включая 500 офицеров и трех генералов.

Когда же на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани Путина спросили о недавно опубликованных южнокорейских спутниковых снимках, на которых показаны войска КНДР в РФ, тот иронично ответил, что «фотографии - это серьезная вещь» и они «что-то отражают».

«Путин повторил статью о взаимной обороне в российско-северокорейском соглашении о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, объявленном в июне 2024 года и официально ратифицированном госдумой РФ», - говорится в сводке ISW.

На фоне этого Кремлю не удалось подать саммит БРИКС как свидетельство широкой международной поддержки России, особенно для своей внутренней аудитории.

Аналитики сообщают, что российское оппозиционное издание Meduza 24 октября написало, что рассмотрело руководство власти для государственных росСМИ и пропагандистов с указаниями о том, как освещать мероприятие в Казани. Документ выделяет три темы, которые кратко звучат так: Путин является «неофициальным лидером мирового большинства», западные элиты «паникуют», и на Западе в целом «преобладает тревога».

Кроме того, Кремль приказал СМИ сообщить, что саммит БРИКС «привлек внимание всего мира» и доказывает, что «попытки изолировать» Россию после полномасштабного вторжения в Украину «провалились».

Также пропагандисты должны рассказывать, как Путин устанавливает «стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением» в отличие от предполагаемых «скоростных союзов» Запада.

Войска РФ будут выполнять главный план Путина: названа цель наступления врага

В то же время, российский инсайдерский источник утверждал, что связанные с администрацией Путина люди распространяют тему того, что страны БРИКС в основном не поддерживают позицию России в отношении ее войны против Украины, заставляя Кремль отодвинуть эту тему на задний план, чтобы достичь какого-то «серьезного международного объединения».

«Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС тоже продемонстрировало, что Россия не обеспечила себе международную поддержку и не создала альтернативную структуру безопасности, которой желает Кремль», - подытожили в ISW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com