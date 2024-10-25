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Премия свободы имени Сахарова вручена лидерам оппозиции Венесуэлы

  • 25.10.2024, 10:23
Премия свободы имени Сахарова вручена лидерам оппозиции Венесуэлы

По инициативе крупнейшей партии Европейского парламента.

Европейский парламент в четверг 24 октября, вручил ежегодную премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» лидерам венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо и Эдмундо Гонсалесу за то, что они «представляют народ Венесуэлы, ведущий борьбу за восстановление свободы и демократии». Об этом сообщили Reuters и AFP со ссылкой на Европейский парламент.

В июле 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы, и оппозиция опубликовала результаты подсчета голосов, согласно которым Гонсалес одержал убедительную победу. Однако национальный избирательный совет объявил победителем Николаса Мадуро.

В начале августа прокуратура Венесуэлы возбудила расследование в отношении 75-летнего Эдмундо Гонсалеса и 56-летней Марии Корины Мачадо по обвинению в «узурпации функций, распространении ложной информации, призывах к неповиновению законам, подстрекательстве к восстанию, преступном сговоре». Это произошло сразу после предоставления оппозицией всех протоколов голосования. С тех пор Мария Корина Мачадо вынуждена скрываться в Венесуэле. Эдмундо Гонсалес смог покинуть страну и уехал в Испанию, опасаясь за свою жизнь.

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Эдмундо и Мария продолжают бороться за свободную, справедливую и мирную передачу власти и бесстрашно отстаивают те ценности, которыми так дорожат миллионы венесуэльцев и этот парламент: справедливость, демократию и верховенство закона, — заявила в ходе объявления лауреатов председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

«Европарламент поддерживает венесуэльский народ, Марию и Эдмундо в их борьбе за демократическое будущее своей страны. Мы убеждены, что Венесуэла и демократия в конце концов победят», — добавила она.

Кандидатуры венесуэльцев были предложены правой Европейской народной партией, крупнейшей политической силой в Европейском парламенте.

Премия Сахарова присуждается как отдельным лицам, так и организациям, защищающим права человека и демократию.

В прошлом году парламент присудил премию иранке Махсе Амини, погибшей в полицейском участке в сентябре 2022 года, и движению «Женщина, жизнь, свобода» в Иране.

В 2022 году лауреатом премии Сахарова стал украинский народ. За год до этого Европарламент присудил премию российскому политику Алексею Навальному.

Премия свободы имени Андрея Сахарова — премия в области прав человека, учрежденная в 1980 году Норвежским Хельсинкским комитетом при поддержке Андрея Сахарова. Цель премии — помочь людям, преследуемым из-за своих убеждений или находящимся в тюрьме.

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