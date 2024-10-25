У Зеленского заявили, в какой момент начнется Третья мировая 2 25.10.2024, 17:36

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Михаил Подоляк

фото: afp

Михаил Подоляк отметил, что эскалация будет продолжаться, пока Россия не будет наказана.

В Офисе президента Украины высказались о том, в какой момент начнется Третья мировая война.

Как отметил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу», сегодня уже очевидно, что война в Украине - это глобализированный конфликт альянсов о правилах глобального поведения:

- Поэтому эти концепции, мол, «отдайте России территорию и на этом все закончится» надо заканчивать. Потому что это только начнется. Когда вы подпишете это - давайте отдадим им территории и после этого будет устойчивый мир в Восточной Европе, - в этот момент и начнется Третья мировая в полном смысле этого слова.

По словам Подоляка, подобные концепции - это стимулирование и масштабирование агрессии.

- Надо переходить к простым выводам. Договориться не удастся. Эскалация будет продолжаться, пока Россия не будет наказана. Россию можно заставить проиграть эту войну, как и другие режимы, такие как, например, северокорейский, чтобы там осознали, что не будет никакого «зонтика» под видом России, - резюмировал советник главы ОП.

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