Еще одна популярная певица публично поддержала Камалу Харрис

Еще одна популярная певица публично поддержала Камалу Харрис3
- 26.10.2024, 11:59
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На крупнейшем предвыборном митинге в Техасе.
Крупнейший предвыборный митинг кандидата в президенты США Камалы Харрис собрал 30 тысяч человек в Хьюстоне благодаря поддержке певицы Beyonce, сообщает Time.
На мероприятии в штате Техас Бейонсе представила Харрис, заявив, что пришла не как знаменитость или политик, а «как мать, которая заботится о мире, в котором будут жить ее дети».
«Мы находимся на пороге невероятных перемен, на грани истории», — отметила Бейонсе, добавив, что выступает за мир, где у людей есть свобода распоряжаться своим телом и где нет места разделению.
Камала Харрис в своем выступлении сосредоточилась на теме репродуктивных прав. Она заявила, что Техас стал «нулевой точкой в борьбе за репродуктивную свободу». По словам кандидата, в случае победы Дональда Трампа на выборах запрет на аборты может стать общенациональным.
«За четыре года президентства Дональд Трамп смог отменить полувековой прогресс в области прав женщин. Теперь он хочет пойти еще дальше… Если Трамп победит снова, он введет запрет на аборты по всей стране», — подчеркнула Харрис.
Помимо Beyonce, на митинге присутствовали другие знаменитости, включая ее бывшую коллегу по группе Destiny’s Child Келли Роуленд и кантри-певца Вилли Нельсона.
Ранее в поддержку Камалы Харрис публично выступила певица Тейлор Свифт.