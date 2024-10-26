ГАИ в Беларуси оживилась по интересной причине 1 26.10.2024, 12:21

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На выходных будут усиленно контролировать дороги.

На выходных 26−27 октября ГАИ примет дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности и будет усиленно контролировать движение. В первую очередь это вызвано началом школьных каникул, которые продлятся до 3 ноября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

По всей стране ГАИ отрабатывает населенные пункты и трассы. Особое внимание будет уделяться скоростному режиму, соблюдению правил обгона, использованию ремней, детских кресел. Также акцент сделан на выявление нетрезвых водителей и бесправников.

Пешеходам тоже следует быть внимательнее: сотрудники ГАИ будут следить за соблюдением правил перехода проезжей части, ношением фликеров при движении по дороге.

Учитывая начало каникул, водителей просят быть особенно осторожными во дворах и на пешеходных переходах, при движении учитывать дорожную ситуацию и погоду. Взрослых призывают следить за детьми, когда те на улице.

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