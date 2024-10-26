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Ученые впервые расшифровали ДНК героя древнескандинавской саги

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  • 26.10.2024, 18:15
Ученые впервые расшифровали ДНК героя древнескандинавской саги

Речь про «Сагу о Сверрире».

Ученые впервые смогли расшифровать ДНК человека, ставшего героем древнескандинавской саги. Об этом сообщает портал iScience.

Речь про «Сагу о Сверрире», которая рассказывает историю норвежского короля Сверрира Сигурдссона. Враги короля напали на замок Сверреборг и бросили тело некоего мужчины в замковый колодец с питьевой водой, после чего завалили камнями.

В 1938 году во время раскопок руин Сверресборга под слоем земли и камней нашли останки, но извлечь их было невозможно. Однако это удалось сделать в 2016 году.

Тогда ученые провели радиоуглеродный анализ фрагмента ребра и расшифровали ядерный геном человека из замка Сверресборг.

Выяснилось, что мужчина жил примерно 800 лет назад, как раз во время событий, описанных в саге. Его тело могли использовать как биологическое оружие — для загрязнения питьевой воды в колодце или заражения, если при жизни мужчина был чем-то болен.

До этого ученые нашли в Италии останки голубоглазого мальчика, жившего 17 тысяч лет назад. Выяснилось, что ребенок был генетически связан с группой охотников-собирателей ледникового периода, произошедшей от предковой группы под названием кластер Виллабруна.

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