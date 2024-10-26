Выборы в Грузии: экзитполы дают противоположные результаты

Выборы в Грузии: экзитполы дают противоположные результаты4
- 26.10.2024, 19:22
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Появились первые данные.
В Грузии закрылись все избирательные участки. Экзитполы дают противоположные результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экзитполы телеканалов Imedi и Formula.
По данным экзитпола, проведенного Edison Research, правящая партия «Грузинская мечта» получает поддержку чуть более 40% избирателей, тогда как оппозиционные партии в сумме - более 50% голосов.
А вот экзитпол провластного телеканала Imedi говорит о том, что «Грузинская мечта» получила более 56% голосов избирателей.
К тому же, на телеканале TV Imedi показывают выступления лидера партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе, где они всех поздравляют со своей победой.