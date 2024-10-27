TVN: «Кошелек» Лукашенко Мошенский уже три года живет в Варшаве 27.10.2024, 10:31

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Олигарх свободно ездит между Польшей и Беларусью.

Крупнейший в Польше независимый телеканал TVN посвятил белорусскому олигарху, связанному с окружением Лукашенко, целый репортаж «Человек Лукашенко в Варшаве».

Авторы материала утверждают, что три года назад тогдашние консервативные власти Польши позволили Александру Мошенскому жить и работать в Варшаве.

«Белорусский олигарх свободно ездит между Польшей и Беларусью. Он снимает квартиру в Варшаве и ведет здесь свой бизнес», — говорится в репортаже.

Его автор Бертольд Киттель утверждает, что Мошенский владеет «Мерседесом» с красными консульскими спецномерами. Во второй половине недели водитель привозит его на выходные из Беларуси в Варшаву.

Oligarcha z najbliższego kręgu białoruskiego dyktatora, który tutaj, teraz, jawnie prowadzi swoje interesy.



Reportaż @Bertold_K "Człowiek Łukaszenki w Warszawie" już teraz w TVN24 GO, a o 20.00 na antenie @tvn24.

🔵 https://t.co/Pu5lZLc2Mi pic.twitter.com/54O7rKMJWo — SUPERWIZJER (@SUPERWIZJERTVN) October 26, 2024

«Здесь и кафе, и рестораны, и на выходные можно с семьей куда-нибудь слетать на самолете. Европейская жизнь», — говорит Киттель.

О возможности свободных авиаперелетов из Варшавы журналисту рассказал и сам Мошенский, которого сняли скрытой камерой. Мошенский свободно говорит на записи по-польски.

По словам автора репортажа, Мошенский «боится попасть в санкционный список, но более 10 лет режим использует все возможные средства, чтобы он не попал в него». Китель утверждает, что от санкций Александра Мошенского спасали прежде всего исландские политики, которые лоббировали в его пользу в Евросоюзе.

«Экономика Исландии де-факто зависит от бизнеса Мошенского, как и венгры, которые просто наложили вето на проект этого санкционного списка», - рассказал Киттель.

Мошенскому принадлежат крупные рыбоперерабатывающие и молочные заводы. Его называют лояльным к Лукашенко олигархом и «кошельком» диктатора. Однако с 2020 года он избегает европейских санкций, несмотря на то, что несколько раз его включали в черновые санкционные списки.

В 2022 году его исключили и из шестого пакета санкций ЕС благодаря лоббированию Венгрии. По словам журналистов, это может быть связано с тем, что ближайший его соратник — Сергей Недбайлов — является почетным консулом Венгрии в Бресте.

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