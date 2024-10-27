Китайская мафия грабит Россию 1 Сергей Романов

27.10.2024, 10:38

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Под цитаты Си.

В федеральных эфирах есть такая примета – периодически крутить «мудрости» от Си Цзиньпина. Такой вот пацанский цитатник по-китайски. Только в Поднебесной слушать эти мудрости обязательно, а вот спорить с ними – очень даже нет. Дело, все-таки, подсудное. Но мы отвлеклись, все-таки цитатами Си ездят по ушам россиянам.

А российский народ и рад это слушать. «Непоколебимые идеалы и убеждения рождаются из прочной идеологической доктрины. Знание истины, постижение истины, вера в истину, ее защита являются духовными предпосылками для прочности идеалов и убеждений». Скучновато, конечно, но поэтично. И там порядок, мораль и деньги.

Российской женщине за счастье выйти замуж за китайца, и наоборот. По всей России учат язык соседей, открываются рестораны китайской кухни и, снова-таки, цитатник Си на ТВ., Дружба, тишь и благодать? Никак нет!

Наступает ночь и просыпается мафия. Согласно новым геополитическим реалиям, китайская. В России развернули свою бурную деятельность такие эээ… коллективы, как Big Circle, 14K, Red Sun и Sun Yee On. Яркие названия, если кто помнит английский.

Казалось бы, российский обыватель уже привык к новостям а-ля «В Башкирии вернувшийся домой участник СВО изнасиловал депутата». Скучно, согласитесь. Вот китайская мафия и обживается, как дома, вместе с китайским же бизнесом.

Российские силовики пока прессовать китайцев боятся, поэтому бизнесменов из Поднебесной «обилечивают», собственно, рэкетиры с Родины.

Ареал интересов китайских Триад в РФ, естественно, обширен. Пока официальный Пекин собирает российские природные ресурсы буквально за копейки, китайские мафиози не соблюдают даже эти формальности. По ту сторону границы китайцы с Темной стороны силы вывозят женьшень, шкуры амурских тигров, медвежьи лапы и желчь. Список, как понимаете, далеко не исчерпывающий. Добавьте в этому создание теневых финансовых структур и даже банков и открытие подпольных казино. Вот оно, настоящее теневое влияние, мягкая сила, пускай даже с явным криминальным оттенком. И секс-рабство для россиянок, куда же без этого.

А ведь китайская мафия по определению должна схлестнуться в неравном бою с мафией российской. Победитель здесь очевиден. Бандиты из КНР уже давно вольготно себя чувствуют на всех континентах, тогда как их русские «коллеги» весьма существенно пострадали из-за действий собственного правительства, в том числе, и в Украине. Но от мафиозных разборок представителей двух стран страдает, прежде всего, русский народ. И пока Си Цзиньпин, улыбаясь, называет Путина своим другом и пользуется плодами кремлевского гостеприимства, соотечественники лидера КНР продолжают грабить РФ. И они уж точно не будут соблюдать нормы приличия. Преступный мир, извольте-с.

Пока официальный Пекин не соизволил аннексировать Сибирь и Дальний Восток (а нужно ли, корми теперь сырьевой придаток), китайская мафия уже давно успешно доит незадачливого вассала. И куда теперь деваться? Силовикам не до этого. Управы не найдут. Все и вся на войну в Украину и репрессии против россиян. С цитатами друга Си на устах.

Сергей Романов, planeta.press

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