WP: Илон Маск мог находиться в США на незаконных основаниях 2 27.10.2024, 13:31

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Илон Маск

При этом бизнесмен поддерживает политику Трампа против нелегальной миграции.

Американский миллиардер Илон Маск в начале своей карьеры мог нелегально находиться и работать в США. Теперь он поддерживает кандидата в президенты Дональда Трампа, который выступает против иммигрантов без документов.

Об этом сообщает Washington Post.

Маск, родившийся в Южной Африке, приехал в 1995 году в Пало-Альто в Калифорнии, чтобы поступить в аспирантуру Стэнфордского университета. Однако он так и не начал обучение, а занялся своим стартапом Zip2.

Юристы, с которыми пообщалось издание, заявили, что в таком случае Маск не имел законных оснований оставаться в США.

Иностранные студенты не могут бросать учебу, чтобы основать компанию, даже если они не сразу получают зарплату, заявил Леон Фреско, бывший судебный юрист по вопросам иммиграции Министерства юстиции.

В соглашении о финансировании стартапа на сумму 3 миллиона долларов, заключенном между Маском и венчурной компанией Mohr Davidow Ventures, отмечалось, что он, его брат и бизнес-партнер должны получить легальный рабочий статус в течение 45 дней. Если этого не произойдет, венчурная компания имела право забрать свои инвестиции.

Впоследствии Илон Маск не признавал, что работал без необходимого легального статуса. Однако в 2013 году он пошутил, что на старте своей карьеры оказался в «серой зоне», а в 2020 году отметил, что получил «студенческую рабочую визу» после того, как решил отложить обучение в Стэнфорде.

Журналисты обнаружили электронное письмо Илона Маска к соучредителям Tesla, в котором он признает, что не имел разрешения на пребывание в США, когда создавал компанию Zip2. Он обращался в Стэнфордский университет с просьбой получить легальный статус, хотя, по словам Маска, степень его не очень интересовала.

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