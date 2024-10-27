«Спишь как на облаке, а с утра – горячий кофе!» 3 27.10.2024, 18:41

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Белорус с нуля построил дом на колесах и теперь путешествует на нем.

Дмитрий любит проводить много времени на природе. Долгое время его не покидала мысль о покупке автодома — для пущего удобства и комфорта в поездках по стране.

Приобретать готовый дом на колесах мужчина не решился — говорит, затея жутко дорогая. Вместо этого белорус засучил рукава и... сам построил кемпер-каплю.

«Запчасти заказывал на маркетплейсах»

Журналисты av.by встречаются с мужчиной в живописном месте — рядом озеро, рыбаки, уточки и даже козы!

На вопрос, что же такое этот самый RV (Recreational Vehicle), Дмитрий отвечает так:

— Это жилой автомобиль, который сочетает в себе функции транспорта и жилья. Обычно такие авто оборудованы кухней, спальней и туалетом, что позволяет путешествовать с достойным уровнем комфорта.

— Но у вас нечто другое… Как данное транспортное средство называется правильно?

— Да, вы правы. Мой вариант все-таки не RV: внутри нет туалета, да и дом с помощью прицепного устройства крепится к машине. Зато он оборудован двуспальным местом, кухней и различными отсеками для хранения. Называется «кемпер-капля»!

— В 2021 году мы с семьей впервые арендовали автодом — ездили отдыхать на Браславские озера. В 2022-м взяли уже прицепную «каплю»… И в том же году я загорелся идеей создать что-то похожее, но своими руками.

— А как семья восприняла такую идею?

— Вполне нормально! Супруга была рада, в процессе постройки я советовался с ней насчет каких-либо деталей или конструирования. К примеру, столешница с мойкой на кухне сделана четко под ее рост!

По словам мужчины, создание кемпера с нуля заняло около полутора лет. Сперва он сделал чертежи в двухмерном виде в специальном приложении на компьютере, затем приобрел прицеп, после этого принялся закупать материалы и запчасти.

— Близкие мне люди тоже предлагали помощь, а я охотно соглашался. Весь процесс документировал в социальной сети — создал аккаунт, где выкладывал фотографии, давал комментарии. Кемпер строил у себя в гараже, — рассказывает собеседник.

— В середине июля 2024 года я получил заветный техпаспорт, и мы сразу же поехали опробовать «дом» в деле! Побывали уже в пяти-шести местах: на крупном белорусском четырехдневном фестивале, на слете сообщества Vanlife на Ислочи, куда приезжают на автодомах семьи со всей страны; посетили еще кемпинги на Вилейке.

— А где искали запчасти?

— Почти все заказывал на маркетплейсах, кое-что приобретал в Беларуси и России. Например, все стекла — белорусского стекольного завода. Их мне делали под заказ.

— А какова вместительность этого кемпера? Внутри комфортно?

— Так вы сами оцените, — приглашает мужчина внутрь. — Расположиться смогут два человека. Дети выросли, эту «каплю» я делал только для себя и жены. По комфорту нам нормально! Для сна и готовки — самое то. Изначально прицеп брался не очень широкий — 1,30 м в ширину, матрац — 1,95 м в длину. Спать удобно. Цвет «Домовенка», кстати, выбирала супруга.

— А как появилось такое название — «Домовенок»?

— Я соединил три слова: «дом» — потому что это наш второй дом, «Овен» — знак зодиака супруги, «ок» — как символ того, что все будет классно,— улыбается Дмитрий.

Пара слов о габаритах «Домовенка». Длина от задней крайней точки до сцепного устройства — 4,05 м, до рундука — 3,56 м, длина самого жилого модуля — 3 м. Высота от земли до верхней точки — 2,04 м, самого модуля (без рамы) — 1,53 м, внутри от матраца до потолка — 1,18 м. Ширина прицепа — 1,3 м, с колесами и крыльями — 1,73 м. Вес всего прицепного устройства — 730 кг.

«Домовенок» крепится к автомобилю (в нашем случае — к Mazda CX-5) как обыкновенный прицеп — на фаркоп. Нагрузка — около 60 кг. В самом большом рундуке, находящемся ближе всего к авто, расположена вся электроника: аккумулятор, контроллер панелей, зарядные устройства, выключатели. Также внутри стоит специальный взрывной огнетушитель — при необходимости он разрывается от высокой температуры и охлаждает пространство. Запасное колесо и домкрат располагаются ниже основного отсека.

Сверху можно увидеть тент, который стационарно крепится к крыше. Опорные палки тента сделаны из рукояток длинных малярных валиков. По бокам располагаются две тары с водой, емкость каждой — 10 литров. Есть и третья канистра, но она используется для хранения солярки.

На крыше размещены две солнечные батареи по 100 Вт каждая. Они питают аккумулятор, лампочки, вентиляцию, розетки — все в кемпере.

На «кухне», находящейся в задней части прицепа, есть мойка, столешница и различные отсеки для хранения. В одном из таких отсеков расположен бак для подачи воды емкостью 30 литров. В другом — плитка и посуда. Для того чтобы «кухня» не открылась на ходу (да и для защиты от взлома), Дмитрий установил специальный гаражный замок, который расходится в стороны.

— Обратите внимание на карты на потолке — это я сам напечатал на небольшом гравировальном лазерном станке! Здесь отмечены места, куда мы уже успели съездить семьей за всю нашу жизнь, — показывая рукой на верх кемпера, говорит мужчина.

Рундук, который находится в задней части снизу, вмещает в себя складной столик и стулья. Компрессорный холодильник передвигается в машине вместе с хозяевами и выносится на улицу, питаясь от «Домовенка».

Внутри у изголовья размещены полочки для хранения, выключатель наружного света и некоторого света в салоне. Все полочки внизу сделаны так, чтобы не терялось место (вплоть до самого пола), то есть крышечки поднимаются. Обивку Дмитрий клеил сам, подголовники же заказывал. В «коробке» посередине — цифровой термометр, кнопка включения отопления стекла и датчик светомузыки в дверях.

По бокам — выемки с вешалками, аудиосистема с двумя колонками и различные выключатели, отвечающие за вентиляцию, печку, свет и многое другое. В ящиках для хранения достаточно много места. Есть и кронштейн для планшета, на котором вечером можно глянуть фильм.

Для своего комфорта мужчина предусмотрел все: от подстаканников и прикуривателей до крючков с сеткой. Матрац был куплен самый обычный — для кровати, как и подушки. У двух дверей расположены специальные москитные сетки.

«Обошёлся дороже, чем покупка нового кемпера-капли»

— Пару раз вы уже съездили на отдых вместе с «Домовенком». Расскажите: оправдал ли он потраченное время, силы и деньги?

— Да, оправдал. Плюс такого кемпера в том, что, как только появляются свободные дни, с ним можно ехать на природу в любое время года! Спишь как на облаке, а с утра — горячий кофе. И птицы поют! В будущем планируем посетить другие страны: Россию, Абхазию, Грузию...

— Вы говорите, в любое время года… Не значит ли это, что в нем можно спать и зимой?

— Абсолютно верно! Как раз такой опыт мы и хотим провести в ближайшее время, ведь снег и морозы уже не за горами.

— Какова же его итоговая себестоимость?

— О потраченных деньгах в сумме сказать сложно, так как были переделки. Некоторые вещи покупались, а потом не пригодились… Думаю, около 6 000 долларов в эквиваленте. Кстати, вышло дороже, чем купить готовый вариант на рынке! Однако мой кемпер сделан в максимальной комплектации и полностью под наши нужды — это самое главное!

— А что в конструкции обошлось дороже всего?

— Не считая рамы и прицепа… Недешево стоит композит. Все болты, ручки и детали снаружи сделаны из нержавеющей стали — тоже немалые деньги. Все, даже фурнитура, промазано герметиком, чтобы вода не проникала. Плюс оборудование, провода, свет, внутренняя отделка... Вот и набегает приличная сумма.

— Как часто вы встречаете дома-капли на дорогах нашей страны?

— Редко вижу что-то похожее. Мне кажется, зарегистрированных прицепов-капель на территории нашей республики наберется штук десять, не больше. А сделанных в Беларуси — еще меньше.

— Напоследок хочется сказать, что я давно мониторю тему автодомов, как вы уже поняли, и замечаю: это направление у нас в стране не очень освещено и развито. В основном находишь информацию об аренде автодомов или крупных караванов. На самом деле достаточно большое количество людей самостоятельно или переделывают автомобили под автодома, или строят кемперы с нуля — просто не рассказывают об этом.

— Какой совет можете дать людям, мечтающим о собственном доме на колесах?

— Не бояться начинать! Безусловно, условия для постройки тоже очень важны — умения, материалы, место, где это все можно создать. Плюсом, конечно, будет навык строительства или столярного дела. Однако в наше время всему можно научиться и по роликам в интернете. Главное — желание! А работа дальше сама пойдет!

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