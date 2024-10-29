Глава World Athletics: Белорусских легкоатлетов не будет на международных турнирах 1 29.10.2024, 10:41

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Даже без гимна и флага.

Руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу вновь выступил против допуска белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации, сообщает Комитет Верховной рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Во время встречи с президентом Федерации легкой атлетики Украины Ольгой Саладухой Коу подтвердил, что атлеты из Беларуси и России останутся вне международных легкоатлетических мероприятий, независимо от того, выступают ли они под национальными или нейтральными флагами.

Себастьян Коу возглавляет World Athletics с 2015 года. После решения исполкома Международного олимпийского комитета от 8 декабря прошлого года, разрешившего белорусам и россиянам участвовать в Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе (без гимна, флага и других обозначений национальной принадлежности), Коу заявил, что его организация не снимет запрет на участие спортсменов из этих стран. В результате белорусские легкоатлеты продолжают находиться в международной изоляции.

Эта жесткая позиция вызывает недовольство среди чиновников в Беларуси. 18 октября министр спорта Сергей Ковальчук призвал членов World Athletics рассмотреть возможность импичмента Коу, утверждая, что политика британского функционера направлена на «разрушение олимпийского движения».

Стоит отметить, что Коу также является кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета. Действующий глава МОК Томас Бах уже объявил о своем намерении уйти с должности, а выборы состоятся в марте 2025 года.

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