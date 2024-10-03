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ВСУ перебросили в Курскую область все свои лучшие танки

  • 3.10.2024, 7:53
  • 9,062
ВСУ перебросили в Курскую область все свои лучшие танки

Наступательные усилия удвоены.

Украинская армия перебросила все свои лучшие шведские и немецкие танки в Курскую область России, что свидетельствует о важности этого направления для украинского командования. Об этом пишет Forbes.

«То, что украинское командование готово рисковать последними несколькими Strv 122 и Leopard 2A6 в Курске, свидетельствует о важности, которую они придают украинскому вторжению в область», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что прорыв границы в Курской области был рискованным шагом со стороны Украины, ведь туда были направлены «последние хорошо оснащенные подразделения», из-за чего подразделения на востоке и юге Украины были лишены необходимого подкрепления.

По мнению авторов материала, это привело к потере нескольких ключевых сел и городков под натиском россиян, самым заметным из которых является Угледар в Донецкой области.

«Украинский генеральный штаб в Киеве пренебрег своими потерями и не только выдержал вторжение в Курск — он удвоил усилия, начав 12 сентября второе наступление на Россию в 20 милях к западу от главного Курского выступления», — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что 21 механизированная бригада и 225 штурмовой батальон, которые осуществляли второе наступление на Курщине, были оснащены боевыми машинами CV90 шведского производства и танками шведского или немецкого производства — Strv 122 или Leopard 2A6.

«Есть данные, что 21-я механизированная бригада уже потеряла по меньшей мере один танк в Курской битве. На видео, распространенном российскими источниками в Интернете в конце прошлого месяца, видно, как один Strv 122 горит после того, как в него попал взрывной дрон, снятый с высоты полета от первого лица. Скорее всего, танк обгорел изнутри и его экономически невыгодно ремонтировать, даже если украинским войскам удастся отбуксировать его с поля боя так же, как они отбуксировали поврежденный Т-72», — говорится в статье Forbes.

Авторы материала отметили, что в то время, как другие бригады, имеющие на вооружении танки Leopard 2 эксплуатируют более старые и более многочисленные модели Leopard 2A4 и получили несколько партий новых танков для замены потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее новейшими моделями танков вряд ли получит новую технику. В частности, потому что шведская и немецкая армии пытаются содержать собственные танковые бригады и ни одно из этих государств не демонстрирует готовности расстаться с лучшими танками.

«Вторжение стоит украинцам уязвимых городов и незаменимой техники. Пока что это цена, которую они готовы заплатить, чтобы захватить и, надеемся, удержать небольшую часть России», — подытожили журналисты.

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