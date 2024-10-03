Окно возможностей для Израиля Игорь Семиволос, «Главред»

3.10.2024, 9:48

Как Ближний Восток оказался в шаге от большой войны.

Могут ли взаимные удары Ирана и Израиля вылиться в большую войну на Ближнем Востоке? Такой вариант не исключен. Обозреватель Алон Пинкас абсолютно метко говорит: «Первый закон эскалации говорит, что когда вы думаете, что вы что-то контролируете, вы на самом деле этого не контролируете». Руководство Израиля увидело окно возможностей, благодаря которому может одним ударом расправиться с Ираном. Иран, согласно израильской стратегии, является ключевой проблемой. Поскольку Иран создал так называемое кольцо огня вокруг Израиля, и с помощью своих прокси постоянно держит определенный уровень эскалации.

В свою очередь, Иран видит наличие своих прокси как стратегию выживания для себя и как так называемую стратегическую глубину для своей обороны. Иран не может потерять Хезболлу - это самое большое их достижение, поэтому, разумеется, он вынужден реагировать. Как видим, он реагирует, особенно, когда речь заходит об убийстве Хасана Насраллы. Потому что этот политик был не просто иранской марионеткой, как его пытаются изобразить, а человеком, который был на равных и принимал решения на равных с другими руководителями Ирана. То есть он рассматривался на уровне того же самого Касама Сулеймани, потому что он имел обособленную структуру, которая, объективно говоря, держала под контролем Ливан. Следовательно, просто так все это не могло пройти.

И когда Израиль нанес удар по Насралле, было понятно, что будет эскалация. Вопрос заключался лишь в том, как ответит Иран. Даже если представить и поверить израильским сообщениям о том, что удар не имел успеха, это все равно было довольно впечатляюще. Иран показал определенную перспективу того, чего он может достичь и чего можно ожидать дальше.

Израиль в принципе играет на эскалацию, это понятно. Последний очевидный шаг, который сделал Израиль в сторону Ирана еще до начала эскалации - это выступление Нетаньяху на английском языке в адрес народа Ирана. Он четко заявил о том, что Иран будет свободен, режим аятолл будет свергнут и т.п. Я расцениваю это как четкий месседж руководителя Израиля руководству Ирана о том, что Израиль будет делать все для того, чтобы они потеряли власть. Поэтому они соответствующим образом реагируют.

Другой вопрос заключается в том, готовы ли американцы и россияне подвязаться под это дело. Все предыдущие советы Израилю от американцев, которые они делали начиная с войны 2002 года в Ираке, а затем вопросы, связанные с ядерным соглашением, вышли американцам боком. Потому что израильтяне не думают об американских интересах, а думают о своих, и это абсолютно логично. Причем даже пытаются эти интересы продать американцам как соответствующие их интересам. Поэтому сейчас американцы оказались именно в этой ситуации.

Предположим, что израильтяне выполнят свою угрозу и уничтожат все нефтяные, ядерные объекты Ирана. Соответственно, Иран уже заявляет о том, что помимо удара по Израилю он уничтожит все подобные объекты на территории стран Персидского залива и Азербайджана. Может ли он это сделать? Может. Будет ли это эскалация? Будет. Начнут ли против Ирана войну Саудовская Аравия и другие страны? Не уверен. Но поскольку это уже озвученная история, теперь надо принимать решения с учетом этой угрозы, которая способна обвалить мировую экономику и погрузить весь регион в кошмар совершенно непонятного конфликта. Учитывая то, что Иран все равно имеет достаточное количество населения, которое в этих условиях будет сражаться, я не вижу здесь ничего хорошего для всех.

Москва тут вообще может сыграть финт ушами и выйти в белом пальто, причем израильтяне сыграют в этой истории не последнюю скрипку. Когда они поймут, что начнет пахнуть жареным (а мы уже видим данные о восьми погибших в южном Ливане, и их будет больше), тут выходят россияне и говорят: «Давайте мы решим этот вопрос». Мол, Иран наш союзник, мы подписали с ними соглашение. Не знаю, будут ли они гарантировать Ирану защиту от ядерного удара (хотя, конечно, она не будет этого делать. Но давайте будем честными: только от этого некоторым американским политикам становится не очень комфортно, а тут без Соединенных Штатов Америки Израиль может нанести определенный удар, который только раззадорит Иран.

То, что говорил Эрдоган об угрозе для Турции от Израиля - это больше политическое заявление, чем реальная угроза. Но это тоже формирование атмосферы, в которой каждая страна формирует угрозы. А эти угрозы в будущем приведут к тому, что страны сами станут их жертвами и бросят своих людей в пламя этой войны. Потому что все будут требовать мести.

Трудно говорить о соотношении сил обеих сторон. У обоих есть ракеты, и допускаю, что иранских ракет на определенное количество запусков по Израилю хватит. Однако Иран точно не сможет защитить все свои стратегические объекты. Достаточно одной ракеты, чтобы взорвать завод - и на этом все. Нефть же не спрятать в туннеле, а это значит, что все объекты, расположенные на земле, могут быть уничтожены. Например, все порты, по которым израильтяне аналогично бьют в Йемене. Но тогда мы получим войну на море, в ходе которой ракетами будут бить по всему, что плавает, летает и ползает.

В целом такая война катастрофически не выгодна текущей администрации США. Но даже если придет Трамп, главным трендом которого был вывод американских войск с Ближнего Востока, то разве он введет войска в Иран?!

Если быстро разбить Хезболлу и нанести стратегическое поражение Ирану, Украине от этого будет только хорошо. Но пока таких возможностей нет, и этот конфликт может превратиться в долгий с угрозами глобальной или региональной эскалации, где вариантов быстрого выхода из него практически нет. И чем больше Россия будет по-серьезному влезать в эту войну, тем лучше для нас.

Игорь Семиволос, «Главред»

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