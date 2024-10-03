Беларусь ждет «делукашенизация» 3 3.10.2024, 10:16

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Валерий Карбалевич

Страна созрела для перемен.

Политик, который придет к власти после Лукашенко, сможет обрести внутреннюю легитимность только через «делукашенизацию», считает политический обозреватель «Радыё Свабода», автор биографической книги о белорусском диктаторе Валерий Карбалевич.

По его словам, во время массовых протестов 2020 года Александр Лукашенко мог себе позволить игнорировать волю большинства народа, поскольку за четверть века он «выстроил систему власти под себя, создал послушный государственный аппарат, сформировал лояльную элиту, на которую мог опереться в критический момент».

А получить внутреннюю легитимность, по его мнению, можно будет «только через делукашизацию».

«Ведь страна отравлена лукашенковским авторитаризмом, произошло перенасыщение им, маятник общественных настроений сильно наклонен в эту сторону. И, по законам физики, он должно двигаться в противоположном направлении. Беларусь созрела для перемен, которым мешает один человек», — полагает Карбалевич.

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