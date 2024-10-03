закрыть
3 октября 2024, четверг, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь ждет «делукашенизация»

3
  • 3.10.2024, 10:16
  • 3,550
Беларусь ждет «делукашенизация»
Валерий Карбалевич

Страна созрела для перемен.

Политик, который придет к власти после Лукашенко, сможет обрести внутреннюю легитимность только через «делукашенизацию», считает политический обозреватель «Радыё Свабода», автор биографической книги о белорусском диктаторе Валерий Карбалевич.

По его словам, во время массовых протестов 2020 года Александр Лукашенко мог себе позволить игнорировать волю большинства народа, поскольку за четверть века он «выстроил систему власти под себя, создал послушный государственный аппарат, сформировал лояльную элиту, на которую мог опереться в критический момент».

А получить внутреннюю легитимность, по его мнению, можно будет «только через делукашизацию».

«Ведь страна отравлена лукашенковским авторитаризмом, произошло перенасыщение им, маятник общественных настроений сильно наклонен в эту сторону. И, по законам физики, он должно двигаться в противоположном направлении. Беларусь созрела для перемен, которым мешает один человек», — полагает Карбалевич.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников