Жительницу Березы оштрафовали на 4000 рублей за несколько слов 2 3.10.2024, 14:54

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Женщина написала их судье.

61-летнюю жительницу Березы оштрафовали на 4000 рублей за несколько слов, написанных судье Верховного суда Беларуси. Ранее он принял решение по гражданскому делу, ответчиком по которому являлась женщина.

С ним она была не согласна. И в конце 2023 года пенсионерка, по версии следствия, «собственноручно написала обращение на бумаге со словами оскорбления в адрес судьи Верховного суда».

Письмо она направила в центральный аппарат Следственного комитета. Его там получили, по факту «публичного оскорбления» было заведено уголовное дело. Ее рассматривал суд Березовского района (судья — Людмила Рудина, гособвинитель — помощник прокурора района Андрей Борушко). Женщина своей вины не признала, заявила, что цели оскорбить судью у нее не было.

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