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The Telegraph: Израиль унизил «Хезболлу» и Иран

  • 3.10.2024, 16:01
  • 1,094
The Telegraph: Израиль унизил «Хезболлу» и Иран

ЦАХАЛ показывает миру, как можно победить террористов.

Правительство Израиля остается сосредоточенным на своей цели: уничтожить террористов и восстановить безопасность вдоль северной границы с Ливаном. Именно поэтому Израиль прибег к военным операциям и операциям безопасности против иранских марионеток в течение последнего года. Израиль также начал наступление против «Хезболлы» в Ливане, отмечает военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в газете The Telegraph.

«Израиль победил Иран, потому что, во-первых, у него есть ядерное оружие, а у Ирана его нет, и после последней ракетной атаки никогда не будет», — считает эксперт.

Де Бреттон-Гордон отмечает, что у Ирана нет системы ПВО «Железный купол» для защиты Тегерана от израильских ракет и, вероятно, он передал слишком много ракет и беспилотников России, надеясь получить ядерные технологии. Хотя ядерные ноу-хау могут появиться со временем, у Ирана нет их сейчас, когда он нуждается в них больше всего.

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