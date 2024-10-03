Белорус: Лукашистов нужно душить санкциями 5 3.10.2024, 16:26

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Своими действиями режим подтверждает, что они действуют.

Польский МИД поддержал обращение Литвы в Международный уголовный суд по поводу преступлений против человечности режима Лукашенко. Это подтвердил пресс-секретарь ведомства Павел Вронски. Читатель сайта Charter97.org считает, что режим своими действиями подтверждает действенность санкций:

— Лукашисты, которых душат санкции, постоянно пытаются договориться с Западом об их ослаблении. Недавно назначенный глава лукашистского МИДа Рыженков предложил Литве восстановить отношения, правда, сделал это очень неуклюже и грубо, в лучших традициях пропагандистов режима. Литва ответила, что будет только усиливать санкции, пока диктатура нелегитимного не прекратит репрессии внутри страны, мигрантский кризис и поддержку путинской авантюры в Украине. Почти сразу же последовало обращение в МУС, поддержанное Польшей.

Польский глава МИДа Радослав Сикорский перед этим обсуждал в США практические шаги по освобождению политзаключенных.

Маневры режима по снятию санкций говорят об их действенности и необходимости их усиливать.

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