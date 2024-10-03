закрыть
3 октября 2024, четверг, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус: Лукашистов нужно душить санкциями

5
  • 3.10.2024, 16:26
  • 1,986
Белорус: Лукашистов нужно душить санкциями

Своими действиями режим подтверждает, что они действуют.

Польский МИД поддержал обращение Литвы в Международный уголовный суд по поводу преступлений против человечности режима Лукашенко. Это подтвердил пресс-секретарь ведомства Павел Вронски. Читатель сайта Charter97.org считает, что режим своими действиями подтверждает действенность санкций:

— Лукашисты, которых душат санкции, постоянно пытаются договориться с Западом об их ослаблении. Недавно назначенный глава лукашистского МИДа Рыженков предложил Литве восстановить отношения, правда, сделал это очень неуклюже и грубо, в лучших традициях пропагандистов режима. Литва ответила, что будет только усиливать санкции, пока диктатура нелегитимного не прекратит репрессии внутри страны, мигрантский кризис и поддержку путинской авантюры в Украине. Почти сразу же последовало обращение в МУС, поддержанное Польшей.

Польский глава МИДа Радослав Сикорский перед этим обсуждал в США практические шаги по освобождению политзаключенных.

Маневры режима по снятию санкций говорят об их действенности и необходимости их усиливать.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип