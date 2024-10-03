Появились спутниковые снимки с последствиями атаки дронов на военный аэродром в РФ
- 3.10.2024, 20:38
Видны следы от пожаров.
Российская служба «Радио Свобода» опубликовала спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки дронов по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области России.
Соответствующие кадры «Радио Свобода» опубликовала в Telegram.
В частности, на снимках видны следы от пожара на взлетно-посадочной полосе, при этом сооружения не повреждены.
Aftermath of the Ukrainian strike on Borisoglebsk military air base as seen in a @planet LR satellite image taken today, Oct. 3rd. Doesn't appear that any buildings or ammo storage facilities were affected, though it makes sense to wait for the high-resolution imagery to arrive. pic.twitter.com/aBzcJ3rLfk— Mark Krutov (@kromark) October 3, 2024
Журналист Марк Крутов в соцсети X отметил, что здания или склады боеприпасов не пострадали, однако есть «смысл дождаться снимков с высоким разрешением».
Напомним, дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на аэродроме Борисоглебск.