Появились спутниковые снимки с последствиями атаки дронов на военный аэродром в РФ 3.10.2024, 20:38

Видны следы от пожаров.

Российская служба «Радио Свобода» опубликовала спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки дронов по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области России.

Соответствующие кадры «Радио Свобода» опубликовала в Telegram.

В частности, на снимках видны следы от пожара на взлетно-посадочной полосе, при этом сооружения не повреждены.

Aftermath of the Ukrainian strike on Borisoglebsk military air base as seen in a @planet LR satellite image taken today, Oct. 3rd. Doesn't appear that any buildings or ammo storage facilities were affected, though it makes sense to wait for the high-resolution imagery to arrive. pic.twitter.com/aBzcJ3rLfk — Mark Krutov (@kromark) October 3, 2024

Журналист Марк Крутов в соцсети X отметил, что здания или склады боеприпасов не пострадали, однако есть «смысл дождаться снимков с высоким разрешением».

Напомним, дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на аэродроме Борисоглебск.

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